دينا الشربيني لـ هيثم زكي: "هو انا مش هشوفك تاني"

نعت الفنانة دينا الشربيني، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي موقع " انستجرام".



وقالت: أنا مبعرفش اكتب ولا عمرى كتبت.. بس أنا مش قادرة اصدق انى مش هشوفك تانى!!، ولا هتكلمنى فى التليفون تانى وتقولى يالا نتقابل..ولو مردتش عليك الاقيك بعتلى مسدچ بتقللى طظ فيكى مش هكلمك تانى، وأول ما ابعتلك اقللك يابنى ملحقتش ارد ده التليفون رن مرتين تقللى خلاص امسحى المسدچ وكأنى مبعتلكيش حاجه.. طول اليوم كنت بهرب من أنى اصدق ان ده حصلك أنت ياهيثم...لحد ما جيت انام دلوقتي ومش هاين عليا أنام واحنا سيبينك لوحدك.. كنت دايما تقلنا كلنا اسألوا عليا لحسن اموت لوحدي ومحدش يعرف.. كنت طيب وجدع وحنين وعامل زى العيال الصغيرة.. نفسى نحب بعض كلنا ونخاف على مشاعر بعض، مش لازم نستنى حد فينا يموت علشان نفهم ان الدنيا مش مستهله.. هيثم شاف أيام صعبه وضغط كبير من الناس وتنمر ومقارنه مش عادله وللأسف مشفش حب الناس لى الإحنا شايفينه دلوقتي.. أنا عارفه انك فى مكان احسن من الاحنا فيه وسط حبيبك..كان نفسك ترحلهم واديك روحت يا هيثم".



و تبين وفاة الفنان هيثم زكي، بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية.