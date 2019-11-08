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حوادث

إصابة 37 طالبًا في حادث إنقلاب أتوبيس رحلات بطريق سفاجا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:58 ص
جريدة الدستور
كتب -علي عواد
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أصيب منذ قليل 37 طالبًا، بإصابات متتفرقة مابين الجروح والكسور في حادث انقلاب أتوبيس رحلات مدرسية بمنطقة الكيلو 5 بطريق "سفاجا - قنا"، وتم نقل المصابين الي مستشفي سفاجا المركزب وجارِ تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالبحر الأحمر، إخطارًا يفيد بانقلاب أتوبيس رحلات قادم من قنا في إتجاه سفاجا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 37 طالبًا، بأتوبيس رحلات قادم من قنا بطريق سفاجا، وتحديدًا بمنطقة الكيلو 5 سفاجا، وتم نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزي، وجارِ إسعاف المصابين، وانتقلت قوة أمنية تجاه موقع الحادث، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

وأكد مصدر أمني خاص لـ"الدستور" أن الاتوبيس قادم من محافظة قنا بصحبة طلاب مدرسة ثانوية كانوا في طريقهم لإقامة رحلة مدرسية لعدد من المعالم السياحية بالبحر الأحمر.
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