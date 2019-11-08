أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019

عاودت أسعار الذهب في الهبوط في مقتبل التعاملات اليوم الجمعة، مع توقعات بعودة التقلص في سعر الذهب خلال التعاملات مع الاستمرار على الخسائر الأسبوعية للمعدن الأصفر، ويرصد لكم موقع "الدستور" أسعار الذهب بشكل دوري ومستمر، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:



أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 571.84 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 667.91 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 762.44 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5،337 جنيها.