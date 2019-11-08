كوريا الجنوبية واليابان تواصلان المحادثات حول نزاع منظمة التجارة العالمية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، موافقتها على عقد جولة ثانية من المحادثات مع اليابان فى وقت لاحق من الشهر الجاري فى محاولتها الأخيرة لحل الخلاف التجاري المستمر حول قيود صادرات طوكيو فى منظمة التجارة العالمية.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه من المنتظر أن يجتمع تشونج هاى كوان المدير العام للشئون القانونية والمتعددة الأطراف بوزارة التجارة والصناعة والطاقة، مع نظيره الياباني جونيتشيرو كورودا في يوم 19 نوفمبر في جنيف، وفقًا لوزارة التجارة الكورية الجنوبية.



وقالت الوزارة - في بيان - "سنبذل قصارى جهدنا لمحاولة حل قيود الصادرات اليابانية بسرعة".



يُذكر أن المحادثات هي جزء من عملية تسوية النزاعات بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.



وفشل الطرفان في الشهر الماضي، في التوصل إلى اتفاق في محادثاتهما الأولى في جنيف فيما يتعلق بشكوى سول من هيئة التجارة العالمية بشأن قيود التصدير في طوكيو.