روسيا: سجن أستاذ جامعى استخدم المخدرات طعمًا للسمك

أصدرت محكمة روسية في منطقة ريازان حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وفترة اختبار لمدة ستة أشهر ضد أستاذ فلسفة 90 عاما بتهمة حيازة مخدرات بعد زرع وتجفيف بذور القنب واستخدامها طعما لصيد السمك.



وذكرت المحكمة - في بيان نشرته صحيفة (موسكو تايمز) - أن نيكولاي ريابوف وهو بروفيسور في جامعة موسكو العامة للمسح ورسم الخرائط، قام بزراعة القنب على نطاق واسع في منزله الريفي قبل عقود "لاستخدامه طعما للسمك" وخلط بذور هذا النبات بدقيق الشوفان.. وواصلت الشجيرات النمو من تلقاء نفسها، وقد قام ريابوف بجمع بعض القنب مرة أخرى لعمل طعوم للصيد.



وأوضحت المحكمة أن القنب لم يكن محظورًا في الوقت الذي زرعه فيه ريابوف لأول مرة في حديقته منذ عقود، ولكنه الآن غير قانوني.