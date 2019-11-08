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حوادث

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثتى المقابر والبرميل

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:23 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثتين بمنطقة أكتوبر كل منهما في توقيت ومكان مختلف.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث مكبر ضم ضباط من قطاع مباحث أكتوبر بأكمله شمل ضباط من أقسام أكتوبر أول وثان والشيخ زايد أول وثان والواحات البحرية وذلك بعد العثور علي جثة في منطقة المقابر وأخري بطريق الواحات كلاهما في نطاق دائرة قسم شرطة أكتوبر ثالث.

وأشارت التحريات إلى أن الجثة الأولي تم الكشف عنها عندما تلقي الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بالعثور على جثة شخص بمنطقة المقابر بدائرة القسم، بالانتقال والفحص عثر على جثة مسن مجهول الهوية لا يملك أوراق إثبات شخصية "مجهول الهوية"، وبجواره عكاز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

يترأس العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر فريق بحث يضم العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر وعدد من ضباط المباحث نجحت تحرياتهم في تحديد هوية المجني عليه وتواصل جهودها لكشف هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة خاصة أن القتيل يعاني من إعاقة في حركة القدم ويستعين بعكاز.

الجثة الثانية تم العثور عليها بعد أسابيع من الجثة الأولي حيث تبين أنها لشاب عثر عليها داخل برميل علي جانب طريق الواحات، وأسفرت مناظرة النيابة الأولية أن المجني عليه مخنوقا كما أن جثته كانت في حالة تحلل وتعفن رمي ما يشير إلي إلقائها بمكان العثور عليها منذ فترة قبل العثور عليها.

ويتولى فريق البحث تحت إشراف من اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة فحص بلاغات التغيب علي مستوي الجمهورية لمطابقة أوصاف المتغيبين مع أوصاف المجني عليه، حيث أنه لم يعثر بحوزته على أي أوراق تكشف عن هويته.
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