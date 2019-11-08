العثور على جثة سائق مشنوقًا داخل سيارة بالمنيل

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة سائق مشنوقا داخل سيارته بمنطقة مصر القديمة.



تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة سائق داخل سيارته بمنطقة المنيل بدائرة القسم، فور إخطار اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابسات الحادث.



انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة مصر القديمة، وتبين من خلال الفحص العثور على جثة سائق يجلس على مقعد القيادة مشنوقا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة.



وشكل اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، حيث يتم تكثيف الجهود للتوصل إلى هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة وقامت القوات بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها.