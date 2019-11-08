الإعدام شنقا لسائق ذبح زوجته لشكه فى سلوكها بمنشأة ناصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل زوجته لشكه في سلوكها ونسب طفله له، ومعايرتها الدائمة له بسلوك شقيقته كونها على علاقة بآخر.



الواقعة بدأت حينما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من المتهم بعثوره على زوجته مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم.



انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص عثر على جثة «أسماء.ا» ربة منزل، داخل أرضية غرفة النوم، وبها إصابات عبارة عن جرح ذبحي بالرقبة والذراع وكدمات إثر ضرب مبرح، تم نقل الجثة للمشرحة.



وبالتحريات توصل رجال المباحث إلى أن الزوج ويدعى «كرم.ع -سائق توك توك» هو من ارتكب الواقعة، وتم القبض عليه حيث أرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة «سكينة»، فتم تحرير محضر له وإحالته إلى النيابة العامة التي أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية، بعدما تيقنت من ارتكابه واقعة القتل العمد لزوجته، رغم نفيه لذلك، وإقراره أنه توجه بنفسه لقسم الشرطة التابع له، للإبلاغ أنه فوجئ عقب عودته من عمله على توك توك خاص به بزوجته مقتولة وملقاة في حجرة النوم، إلا أن شقيقه أقر في التحقيقات بتواجد المتهم في منزله في السادسة مساء، واصطحب ابنه ليلهو مع أولاده.



وتوصلت التحريات إلى أن وراء واقعة قتل الزوجة الجاني، حيث تم رصد المكالمات الهاتفية لتليفونه المحمول وكانت آخر مكالمة منه لزوجته المجني عليها قبل وقوع الجريمة بدقائق.



وبمواجهة الزوج أقر بارتكاب الجريمة وبرر ذلك أن زوجته خانته مع آخر ورآهما سويا أمام مسكن الزوجية، وأضاف أنه واجهها فأنكرت أنها على علاقة بأحد، وقامت باتهام شقيقته أنها هى من على علاقة بآخرين وأنها سيئة السمعة وتخون زوجها، مضيفا أنه عقب ذلك حدثت مشاجرة بينهما بعدما سخرت من اتهامه لها بخيانته وأن طفله ليس من صلبه، فقام بطرحها أرضا وسدد لها عدة طعنات من سكين جاء بها من المطبخ، مضيفا أنها قاومته وأنشبت أظافرها في عنقه إلا أنه تغلب على مقاومتها ولم يتركها إلا جثة هامدة، بعدها بدل ملابسه التى أغرقتها الدماء وأخفى السكين وغادر المكان مسرعا وحينما خرج استنجد بالجيران أنه فوجئ بمقتل زوجته.



وواصل المتهم اعترافاته فقال: إن شقيقه هو من فضح أمره، حينما أكد لرجال الشرطة أنني كنت متواجدا في المنزل يوم الواقعة منذ الساعة ٦ مساء، حيث ارتكبت الجريمة بعد نصف ساعة من تواجدي بالمنزل، وهو ما أثار الشك من قبل الشرطة التي فتشت المنزل لتعثر على ملابس ملطخة بالدماء أسفل سرير حجرة النوم.



عقب الاعترافات أحالت النيابة المتهم لمحكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكمها المتقدم.