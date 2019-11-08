أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ62.29 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، وذلك بعد أن أشارت الصين إلى تقدم نحو اتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة وهو ما زاد الآمال بنهاية لنزاع طال أمده أثر سلبا على النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.



وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 55 سنتا، أو 0.9%، لتبلغ عند التسوية 62.29 دولار للبرميل بينما قفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 80 سنتا، أو 1.4%، لتغلق عند 57 دولار للبرميل.



وكانت وزارة التجارة الصينية أمس الخميس إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا اثناء مناقشات على مدار الاسبوعين المنقضيين على إلغاء رسوم جمركية على مراحل، لكنها لم تقدم جدولا زمنيا.



ودفع النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم محللين الى خفض توقعاتهم للطلب على النفط وأثار مخاوف من وفرة في المعروض قد تنشأ في 2020.



ودفعت الزيادة الكبيرة في أسعار غرب تكساس الوسيط علاوة برنت على خام القياس الأمريكي الى أدنى مستوى منذ منتصف سبتمبر الماضى.

