مواعيد تسليم أراضِ الإسكان المتميز بمدينة بدر

أعلن المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، عن بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثامنة بالحي السادس بالمدينة، الأحد المقبل الموافق 17 نوفمبر، حيث سيتم تسليم القطع من رقم 1 إلى 20، يليها تسليم القطع من 21 إلى 40 يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر الجاري، ثم تسليم قطع الأراضي رقم 41 إلي 60 يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، يليها تسليم قطع الأراضي من رقم 61 إلى 80 يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر.



وأوضح "مندور" أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز من رقم 81 إلى 100 يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر، يليها تسليم الأراضي رقم 101 إلى 120 يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر، وتسليم القطع رقم 121 إلى 140 يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر، ثم تسليم قطع رقم 141 إلى 160 يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر.



وأضاف "رئيس الجهاز" أنه سيتم تسليم قطع الأراضي يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر من رقم 161 إلى 180، يليها تسليم القطع رقم 181 إلى 200 يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر، ثم سيتم تسليم القطع رقم 210 إلى 220 يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر المقبل، يليها تسليم القطع رقم 221 إلى 240 يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر، بينما سيتم تسليم قطع الأراضي رقم 241 إلى 269 يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر، فضلا عن أنه تم تخصيص الفترة من 25 ديسمبر إلى 6 يناير للذين تخلفوا عن الاستلام.