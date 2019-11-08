الجمعة 08 نوفمبر 2019 الموافق 11 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

اقتصاد

أسعار الرخام اليوم.. "الجلالة روز" بـ125 جنيهًا للمتر

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:58 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
طباعة
شهدت أسعار الرخام ارتفاعًا ملحوظًا، صباح اليوم الجمعة، لعدة أسباب أهمها "النقل والنولون"، من خلال ارتفاع أسعار المواد البترولية.

ورصد "الدستور"، خلال جولة ميدانية بمصانع الرخام في شق الثعبان، أسعار الرخام، حيث تراوح سعر المتر الطولي بين 55 و75 جنيهًا؛ حسب عبدالحميد حسان، صاحب ورشة رخام.

وتراوح سعر متر الرخام الجلالة سادة فاتح ما بين 145 و210 جنيه، في حين تراوح سعر متر الرخام الجلالة ما بين 135 و190 جنيهًا، ومتر الجلالة روز بين 125 و175 جنيهًا، وسعر رخام الجلالة فص بين 210 و280 جنيهًا للمتر.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

أشرف زكي يوضح تفاصيل نقل جثمان هيثم أحمد زكي من المشرحة للمقابر

منذ حوالي 21 ساعة

أقوال خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى حول وفاته

منذ حوالي 17 ساعة

النيابة تكشف عن مفاجأة فى وفاة هيثم أحمد زكى

منذ حوالي 20 ساعة

بدء توافد الفنانين لتشييع جنازة هيثم أحمد زكى

الصور

image description

علي الحجار وريهام عبد الحكيم يتألقون في لليله السابعه بمهرجان الموسيقي

image description

تدريب المنتخب الاوليمبي

image description

صور جنازة هيثم أحمد زكى

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

image description

صور حفل أنغام فى دار الأوبرا

الأكثر قراءة

النيابة تكشف عن مفاجأة فى وفاة هيثم أحمد زكى

آخر مكالمة لهيثم أحمد زكي قبل رحيله.. فيديو

أشرف زكي يوضح تفاصيل نقل جثمان هيثم أحمد زكي من المشرحة للمقابر

أقوال خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى حول وفاته

أيام زمان

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات من الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

أشهر 3 أغنيات كتبها الشعراء في السجون.. «صواريخ نجم وفؤاد حداد»

المُبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي الوحدة و"ابن الفنان"؟

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

نجم الساعة

لهذا السبب غاب محمد رمضان عن جنازة هيثم أحمد زكى

الصحة

علاج منزلي يخلصك من أعراض الجيوب الأنفية خلال 3 دقائق

5 خطوات لأفضل نظام غذائي للتخلص من الحموضة

احذر.. حبوب منع الحمل تزيد نسب الإصابة بمرض القلب

فيتامين "د" يحارب خلايا السرطان ويزيد من مناعة الجسم

الرئيس نيوز

أمريكا تعرض 10 ملايين دولار للحصول على معلومات عن قادة القاعدة

أحمد السقا يتعاقد مع «سينرجي» على بطولة أعمال فنية.. والتفاصيل خلال أيام

ارتفاع عدد ضحايا السجائر الأليكترونية في أمريكا إلى 39 شخصا

مصادر: السعودية تسعى إلى الاتفاق مع أثرياء المملكة بشأن الاكتتاب في أسهم أرامكو

منوعات

ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية إلى 39

"تايم سبورت" تعرض أهداف عمار حمدي قبل انطلاق أمم أفريقيا

"تايم سبورت" تعرض أهداف صلاح محسن قبل انطلاق أمم أفريقيا

بريطاني عمره 82 عاما يقطع مليون ميل على دراجته

كشكول

بالصور.. طلاب جامعة القاهرة تشاهد مسرحية "المتفائل" لسامح حسين

جامعة جنوب الوادي تنظم مؤتمرا أدبيا الاثنين المقبل

جامعة المنيا تتوج بلقب البطولة العربية لخماسي كرة القدم بـ"جنوب الوادي"

صيدلانية تكشف الأثار الخطيرة لتناول المسكنات

إسلام سياسي

10 مليون دولار مكافأة مقابل معلومات عن قياديين بااقاعدة

مفتي اوكرانيا: الطرق الصوفية كان لها الفضل في توحد الشعوب الاسلامية

منشق يكشف أسرار تجنيس قادة الإخوان

تركيا تعلن اعتقال 17 أجنبيا للاشتباه بتورطهم مع "داعش"

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «2-2»
مدحت بشاى
«ساطع» وسيرته التى ستبقى ساطعة
جمال طه
الحراك العراقى وهزيمة قاسم سليمانى
ماجد حبته
سد النهضة.. جولة الحسم
المزيد

الثقافة

عدد خاص من مجلة "الفيلم" عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أول تعليق من ابنة نجيب محفوظ على أحمد مراد

"الشارقة للكتاب" يدخل موسوعة جينيس بحفل توقيع لـ"1502" كاتب

"لا تناسب العصر".. القصة الكاملة لانتقاد أحمد مراد لروايات نجيب محفوظ

صفحتنا ع الفيس بوك