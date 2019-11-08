بالصور.. حفل على الحجار فى مهرجان الموسيقى العربية

أحيا مساء أمس الخميس المطرب علي الحجار، الليلة السابعة من الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.



واستقبل الجمهور "الحجار" بحفاوة وقدم خلال الحفل باقة مختارة من أشهر أغنياته وهي: "ما تمنعوش الصادقين، مسألة مبدأ، خاصمتنى، بنت وولد، زى الهوا، تجيش نعيش، اللى اشترى، لما الشتا يدق البيبان، فى هويد الليل، اتفقنا، يا العروسة، وعارفة".



كما قدم عدد من الأغنيات من مؤلفات التراث وهي: "حانة الأقدار، راح توحشينى، سهرت منه الليالى"، إلى جانب بانوراما وطنية أشعلت حماسة الجميع وضمت: "موال النهار، بسم الله، راجعين، خلى السلاح صاحي، حلوة بلادي، دولا مين، وأحلف بسماها".



وحرص علي الحجار على الاحتفال بذكرى المولد النبوى حيث قدم عدد من المؤلفات الدينية وهي: "رسول الله، يا رب، أنت المدد".