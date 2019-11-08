بدء إغلاق شارع الهرم جزئيًا وخدمات لتسيير المرور

أعلنت الادارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة عن غلق شارع الهرم جزئيا بالاتجاهين.



وتابعت الإدارة أن مدة الإغلاق 3 أيام تبدأ 12 صباح اليوم الجمعة وتنتهى 5 صباح يوم الأحد دون توقف لحركة المرور، حيث سيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات فى كلا الاتجاهين.



وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أن الغلق يأتى فى إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع" وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل تغذية لخطوط الكهرباء وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم مع تقاطع ترعة الزمر بالاتجاهين مما يستلزم إجراء غلق جزئي للشارع.



وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية ونشر الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.