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حوادث

خفير يقتل طفلًا بالرصاص ووالد القتيل يهشم رأس المتهم انتقامًا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:48 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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شهدت مدينة العياط جريمة بشعة خلفت قتيلين، حيث قام خفير بإطلاق النيران على طفل أرداه قتيلًا، ما دفع والد الطفل لتهشيم رأس الخفير بالحجارة، وألقت مباحث الجيزة القبض على والد الطفل القتيل.

تلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بمقتل طفل وخفير بقرية برنشت بالعياط، انتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد صبحي، رئيس مباحث العياط، وتبين من الفحص والتحري وجود قتيلين الأول يبلغ من العمر 15 عامًا، والثاني خفير في العقد الثالث من العمر.

وتبين من التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن خلافًا وقع بين فلاح وخفير على أجرة حراسة الأخير للأرض الزراعية، ما أدى إلى نشوب مشاجرة بين الطرفين، فقام الأخير بإطلاق الرصاص صوب الطفل أصابته طلقة أردته قتيلًا في الحال.

وأشارت التحريات بقيادة العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن والد الطفل القتيل انتابته حالة من الغضب، فقام بتناول حجر ضخم من الأرض، وانهال به ضربًا على رأس الخفير حتى تهشمت تمامًا.

ألقت قوة أمنية القبض على والد الطفل القتيل لاتهامه بقتل الخفير، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.
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