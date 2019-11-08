الحلو يهدى أغنية زيزينيا لجمهور الإسكندرية فى "الموسيقى العربية"

أحيا الفنان الكبير محمد الحلو، والفنانة السورية وعد البحري، ونجوم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار،

ليلة فنية جديدة من ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ28، والذي أقيم مساء اليوم الخميس، على مسرح أوبرا سيد درويش بالإسكندرية.



وبدأ الفاصل الأول من الحفل بفقرة غنائية لنجوم فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى، حيث قدم الفنان ياسر سعيد، والفنان ايمن مصطفى، والفنان محمد متولى، وتألقت الفنانة السورية وعد البحرى بتقديمها مجموعة من أغنيات زمن الفن الجميل منها "ليالى الانس، بمناسبة ذكرى الفنانة الراحلة أسمهان، وأغنية انا بعشقك، ريداك، نسم علينا الهوى اسمعونى، بين شطين وميه والتى اهدتها لجمهور الإسكندرية، ونالت تصفيقا حار منهم، بالإضافة الى لحن جديد لها بعنوان تجربة"



و قدمت عازفة القانون المتميزة عفاف شكرى بالفاصل الثاني لحن انساك، ثم تألق الفنان الكبير محمد الحلو بأشهر روائع الطرب، بالإضافة إلى أعماله التى قدمها على مدار مشواره الفني الطويل منها: "وحياتك يا حبيبى، أهيم شوقًا، الوسية، بتلومونى ليه، زيزينيا، عظيمة يا مصر والتي تفاعل الجمهور مع كلماتها والحانها، يا حبيبى كان زمان، حبايب مصر".



ويواصل المهرجان حفلاته بالاسكندرية، يوم السبت المقبل الموافق 9 من نوفمبر، والإحتفال بالليلة المحمدية وحفلًا فنيًا للفنان الكبير محمد ثروت بمشاركة فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام.