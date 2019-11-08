لهذا السبب غاب محمد رمضان عن جنازة هيثم أحمد زكى

وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات على صفحات السوشيال ميديا للفنان محمد رمضان، متهمينه بتجاهل وفاة الفنان هيثم أحمد زكي وعدم حضور الجنازة، خاصة أن "رمضان" بدأت نجوميته عندما تم تشبيهه بالراحل أحمد زكي وأنه الابن غير الشرعي له.



"الدستور" تكشف سبب غياب رمضان عن حضور الجنازة وهو تواجده في دولة المغرب؛ بسبب مشاركته بمباراة ودية جمعت بين نجوم أفريقيا ونجوم العالم، حيث إن "رمضان" محدد موعد عودته للقاهرة صباح غدًا السبت.



كما أن إعلان خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي كان في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس وصلاة الجنازة كانت بعدها بساعات قليلة؛ لذلك لم يستطيع محمد رمضان حضور الجنازة.



وقام "رمضان" بنشر كلمات على صفحته الشخصية نعى خلالها الراحل هيثم أحمد زكي.