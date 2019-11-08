بعد تكريمه من السيسى.. إمام مسجد الحسين يوجه نصائح للشباب

وجه الشيخ مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الحسين، نصيحة للشباب قائلًا:" اجتهدوا من أجل الدولة، وانصتوا للعلماء الربانيين الوسطيين الذين لا يعرفوا التشدد ولا التعصب"، مشيرًا إلى أننا في العصر الذهبي للدعوة والدعاة.



وتوجه "عبد السلام"، إمام وخطيب مسجد الحسين بالقاهرة، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته في الدعاة والعلماء والدفع بهم في مجال الدعوة وتشجيعه الدائم المستمر لهم ماديًا ومعنويًا واهتمامه بتحسين أحوالهم المادية، والدفع بالشباب نحو القضية التي أخذها على عاتقه، وهي قضية تجديد الخطاب الديني.



كما وجه "عبد السلام" رسالة لوزير الأوقاف قائلًا: "ألف تحية وتقدير وشكر لجهودك نحو تأهيل الأئمة، حتى يستطيعوا تنفيذ آلية تجديد الخطاب الديني، ومواجهة الفكر المتطرف الذي سيطر على فئة من الناس أثناء حكم الجماعة الإرهابية".



وأكد "عبدالسلام"، في تصريحه لـ" الدستور"، عقب تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، له مجهود كبير في الارتقاء والنهوض بالأئمة والدعاة والواعظات، وبمستواهم العلمي والديني والثقافي من خلال التدريب المستمر، كما يعمل على تجديد الخطاب الديني بفكر متعمق للوصول إلى المرجو منه والتحول من الاستنارة الفردية إلى الاستنارة الجماعية.