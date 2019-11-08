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محافظات

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مهمات السكة الحديد بطنطا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:04 ص
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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نجحت مباحث السكة الحديد بطنطا، في ضبط تشكيل عصابى يتزعمه تاجري خردة "شقيقين" تخصصا في سرقة مهمات السكة الحديد، وبحوزتهما 600 كيلو من مهمات السكة الحديد، داخل مخزن أحدهما بعزبة كبيش التابعة لقسم ثان طنطا.

كان اللواء خالد موسى مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، قد تلقى إخطارا من العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، بتوافر معلومات حول قيام ( أ.ح.أ – 45 سنة – تاجرة خردة)، وشقيقه ( ع.ح.أ – 25 سنة – تاجر خردة) مقيمين بعزبة كبيش التابعة لقسم ثان طنطا، بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص فى سرقة مهمات السكة الحديد.

وقاد رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، بعد استئذان النيابة العامة، مأمورية ضمت المقدم إبراهيم قحيف معاون مباحث السكة الحديد بطنطا، بإشراف العميد طلعت عبدالهادى مفتش مباحث النقل والمواصلات بوسط الدلتا، وبالتنسيق مع مباحث قسم ثان طنطا، استهدفت المتهمين الاثنين، وتم ضبطهما بمحل إقامتهما، وبحوزتهما 600 كيلو مهمات سكة حديد مسروقة داخل مخزن المتهم الأول.

وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة قسم ثان طنطا للتحقيق.
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