ضبط 47 سيارة مخالفة فى حملات مسائية بالجيزة

شن الجهاز التنفيذي لمشروع النقل الجماعي بالجيزة، بالاشتراك مع مدينة الجيزة بقيادة اللواء تامر أبو النجا، وحي جنوب الجيزة بقيادة تيسير عبد الفتاح، حملة مسائية مكبرة بنطاق ميدان الجيزة للقضاء على المواقف العشوائية والإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وإزالة الإشغالات والمعوقات من الأرصفة والشوارع المحيطة بميدان الجيزة.



وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 47 سيارة مخالفة لتعليمات وقواعد المرور، ومنها موقف عشوائي، وتغيير خط السير، وانتهاء خط السير، وتم التحفظ على السيارات المضبوطة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.



شارك في الحملة حشمت حسن مساعد رئيس الجهاز للأقاليم، ومحمد عناني مساعد رئيس الجهاز للسرفيس، ومحمد فاروق مشرف عام موقف الصباح، ورجال مباحث المرور، ومفتشين السرفيس.