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محافظات

اقتراحات النواب توافق على طلب بناء مجمع مدارس بسمالوط

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:59 م
جريدة الدستور
على حسين
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وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الطلب المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط شمال المنيا، بشأن بناء مجمع مدارس بأرض الخور بقرية الجزائر بمجلس قروي قلوصنا بسمالوط.

وقال "أبوطالب"، أنه يوجد أكثر من 5000 متر من أرض جاهزة لإقامة مجمع مدارس عليها، مشيرًا إلي أن مجلس قروي قلوصنا يبلغ تعداد سكانه أكثر من 100 ألف نسمة تقريبًا، ووجود كثافة طلابية كبيرة، وذلك لتوفير الوقت والجهد على الطلاب.

أوضح "أبوطالب"، أن اللجنة وافقت على بناء المجمع، جاء ذلك في حضور اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا، والمهندس محمد شبراوي مدير عام بهيئة الأبنية التعليمية، وحسان محمد حسن مدير قسم التخطيط والمتابعة بمديرية تعليم المنيا، وبعض مسؤولي المالية والتخطيط، ولفيف من أعضاء مجلس النواب.
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