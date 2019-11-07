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علي الحجار وريهام عبد الحكيم يتألقون في لليله السابعه بمهرجان الموسيقي
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:56 م
تصوير: محمود عبد الناصر
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