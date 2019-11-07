الأوقاف والتعليم تنظمان رحلة طلابية لميدان المساجد بالإسكندرية

نظمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، اليوم الخميس، رحلة طلابية إلى ميدان المساجد بالإسكندرية لتعريف الطلاب بالمساجد الأثرية بالمحافظة، وتعريفهم بالشخصية العظيمة التى ارتبطت بهذه المساجد فى إطار نشر الثقافة والتوعية الدينية بين مختلف طوائف المجتمع لحمايتهم من الأفكار المتطرفة التى طرأت على المجتمع.



جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارات والمديريات التابعة لها، متمثلة في مديرية التربية والتعليم بقيادة يوسف الديب، ومديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، وتحت إشراف الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة.



وقام فضيلة الشيخ حسن عبد البصير، بتوجيه كلمة للطلاب حدثهم فيها عن أولياء الله الصالحين ومكانتهم وما يجب نحوهم من الإجلال والتقدير والمحبة، وحدثهم كذلك عن الدور المهم للمساجد فى حياة كل مسلم.



وأكد مدير عام الدعوة، وجوب الاعتناء بالأطفال والشباب وتثقيفهم دينيًا ليكونوا على استعداد لمواجهة التحديات التى يعيشها المجتمع ويعانى منها بسبب الأفكار المنحرفة والهدامة.



وأوضح "عبد البصير" أن المجتمع المصرى يمر بمرحلة تاريخية لابد فيها من التكاتف والترابط للنجاة بسفينة الوطن، لحفاظ مصر وأهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء.