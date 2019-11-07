الجيش السورى وقسد يستعيدان مناطق بالحسكة من القوات التركية

استعادت قوات الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الخميس، السيطرة على قرية في ريف الحسكة من القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها.



وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم أن قوات الجيش السوري ومعها قسد استعادت السيطرة على قرية أم شعيفة الواقعة على الطريق بين تل تمر وأبو راسين في محافظة الحسكة، بعد اشتباكات عنيفة مع القوات التركية والفصائل الموالية لها، وسط وقوع خسائر بشرية بين الطرفين.



وأوضح المرصد السوري أن الهدوء النسبي عاد ليسيطر على ريف بلدة عين عيسى شمال مدينة الرقة، بعد معارك عنيفة شهدتها محاور في المنطقة، إذ تمكنت قوات قسد من التصدي لهجوم شنته الفصائل الموالية لتركيا على محور قرية شركراك، في محاولة منها للسيطرة على الصوامع، بدعم جوي من قبل طائرات مسيرة تركية بالإضافة لإسناد مدفعي.



كما أحبطت قوات قسد يوم الثلاثاء الماضي هجوما للفصائل الموالية لتركيا في قرية باب الخير في ناحية أبو راسين (زركان)، حيث حاولت الفصائل الموالية لتركيا التسلل إلى قرية باب الخير التابعة لناحية أبو راسين بمحافظة الحسكة، إلا أن قسد أفشلت الهجوم وقتلت 4 عناصر من تلك الفصائل بالإضافة إلى جرح آخرين.