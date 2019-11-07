غدا.. إغلاق السيرك القومي المصري حدادًا على وفاة محمد الحلو

حرص الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، على نعي الفنان محمد الحلو، مدرب الأسود الشهير والذي رحل عن عالمنا أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم"، أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قررت أن يتم إغلاق السيرك القومي غدًا الجمعة وعدم تقديم أي عروض فيه وذلك حدادًا على روحه.



وكشف أنه من المقرر أن يقام عزاء الفنان الراحل غدًا الجمعة في مسجد الحامدية الشاذلية.



ويعد محمد الحلو، كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي، وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي، وهو آخر نسل العائلة.



وأصيب الحلو بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي التي يخضع لها منذ عدة أشهر، إثر إصابته بفشل كلوي حاد.



