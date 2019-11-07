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محافظات

جمارك أرقين تحبط محاولة سودانى لتهريب أدوية بشرية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:42 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين بمحافظة أسوان، برئاسة أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وترجع التفاصيل إلى أنه بناءًا على مذكرة مشتركة من الرائد إسلام حرز الله بإدارة البحث الجنائي ومحمود حمدى بإدارة الأمن الجمركي مفادها اعتزام الراكب "م. ع. ع" سوداني الجنسية المسافر إلى السودان تهريب كمية من الأدوية البشرية.

بالعرض على أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك شكل لجنة مكونة من: هشام على وأحمد الطيب وأحمد جبريل مأموري التفتيش بمعاونة كلًا من: نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية تبين وجود 9500 حبه يورينكس، و800 قرص هالونيز، و9500 قرص مانوماك، و23000 قرص أندرال، و1000 قرص مانوماك 20 مخبأه داخل طيات الملابس بامتعته الشخصية.

قرر أحمد جعفر عطيتو مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 40 لسنة 2019.
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