انطلاق فعاليات نهائى مسابقة شيف مطروح

انطلقت، مساء اليوم الخميس، فعاليات نهائي مسابقة شيف مطروح، والتي انطلقت بداية شهر أكتوبر 2019، بمشاركة 16 شيف من أبناء المحافظة.



حضر الفعاليات العمدة منعم المتحدث الرسمي باسم مجلس العمد والمشايخ، الكابتن صالح يونس مدير النادي الاجتماعي، قيادات الأحزاب السياسية بالمحافظة، وعددا من القيادات الشعبية وأهالي مطروح على مسرح النادي الاجتماعي.



وقال محمد صابر الراعي لمسابقة شيف مطروح، إن تقدم للمسابقة 16 شيف وتم صعود 6 من المتقدمين إلى المرحلة النهائية، بالإضافة إلى اختيار من جميع المتسابقين أفضل اخلاق وتم اختيار أحمد حسين الشهير بابو عائشة.



وأوضح: أنه تم تقييم المتسابقين وتكريم المشاركين منهم في المرحلة النهائية، مضيفًا أن الجوائز عبارة عن أجهزة منزلية عليهم.