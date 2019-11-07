زوج والدة هيثم أحمد زكي يستعيد ذكريات طفولته باكيًا على الهواء.. فيديو

كشف عز الدين بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، والدة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، بعض التفاصيل عن طفولته، مؤكدًا أنه كان شقيًا جدًا ولكنه كان لذيذًا بالطبع.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، عبر "نجوم إف إم": "هيثم خريج تجارة وإدارة أعمال، ولم يفكر يومًا في دخول عالم التمثيل ولكنه دخله بالتدريج وكان هذا قدره وأحب هذا الأمر".



وتابع: "أتذكر دائمًا مواقفنا المضحكة مع بعض وحتى الأوقات الصعبة اللي عشناها مع وفاة والدته كانت ذكرياتنا جميلة والحياة كانت سهلة ولم يكن فيه شد وجذب بيننا، وكنت أطلق على والدته "بسكوتة".



وأكد أنه بعد سفرهما إلى لندن، كانا دائمًا على اتصال وذهب هيثم إليهما هو وجدته وظلا معهما لفترة، وأوضح أن أكثر ما أثر على هيثم في طفولته هو جده أحمد فؤاد، والذي رحل بشكل مفاجئ خلال حديثهما فجرا وكان وقتها هيثم نائم ولكي لا يشاهد هذه التجربة الصعبة قام بإغلاق عينيه وحمله إلى منزل شقيقته.



ودخل في نوبة بكاء على الهواء قائلًا: "الموضوع تم بسرعة وغير متوقعة وكان لدي أمل أن يكون هذا الكلام كذب وحقيقة مؤسفة وشيء يوجع القلب وأنا فقدت ابني التاني وإن شاء الله في الجنة".



ووجه رسالة شكر خاصة للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مؤكدًا أنه كان يتمنى المشاركة في استلام الجثمان وأنه هو وشقيقه قد حرما من رؤيته.

