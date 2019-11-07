تحديد هوية جميع ضحايا حاوية مقاطعة إسيكس

قالت الشرطة البريطانية والشرطة الفيتنامية اليوم الخميس، إنه تم تحديد هوية جثث المهاجرين التي تم العثور عليها في حاوية على متن شاحنة، وعددها 39 جثة، تم اكتشافها في مقاطعة إسيكس في 23 أكتوبر، وتبين أن جميعهم فيتناميون، وتم إخطار أسرهم بذلك.



وذكرت وزارة الأمن العام الفيتنامية أن الضحايا ينحدرون من ست مناطق في البلاد، وفقا لما ورد في الموقع الإخباري الإلكتروني الرسمي للحكومة.



وجاء في الموقع الإخباري أن رئيس الوزراء نجوين شوان فوك "قدم خالص تعازيه لأسر الضحايا" مساء اليوم الخميس وأدان "تهريب البشر وهجرة مواطنين فيتناميين إلى الخارج بطريقة غير مشروعة".



وأكد متحدث باسم شرطة إسيكس عبر الهاتف أن الضحايا قد تم تحديد هويتهم جميعا، وتبين أنهم فيتناميون.



وذكر تيم سميث الضابط المسؤول عن التحقيق في بيان: "هذه خطوة مهمة في التحقيق، وتمكننا من العمل مع زملائنا من الشرطة الفيتنامية لدعم أسر هؤلاء الضحايا".



وأضاف سميث أنه سيتم منح الأسر بعض الوقت لاستيعاب الأخبار قبل أن تنشر الشرطة أي معلومات إضافية.



وقدم ما لا يقل عن 24 أسرة في فيتنام معلومات عن أحبائهم المفقودين في الأيام التي تلت اكتشاف جثث الضحايا.



وألقت الشرطة القبض على سائق الشاحنة، وهو من أيرلندا الشمالية 25 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل. وتسلم السائق الحاوية من ميناء الشحن البريطاني القريب "بورفليت"، بالقرب من لندن، بعد أن تم شحنها من ميناء زيبروجه في بلجيكا.



كما دعت الشرطة شقيقين يعملان في مجال النقل بالقرب من حدود أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا لتسليم أنفسهما للاشتباه بصلتهم بقضية إسيكس.



وصادرت اليوم الخميس الشرطة الأيرلندية مركبات وأجهزة الكترونية ومبالغ نقدية ومواد أخرى في إطار تحقيق طويل الأمد "لمجموعة يشتبه بأنها متورطة في نشاطات تهريب دولية عدة".



وقالت إن التحقيق "قد تكثف في الأسبوعين الماضيين" في نفس مناطق العبور الحدودية حيث كان يعمل المشتبه بهم الأيرلنديون في قضية إسيكس. لكنها قالت إن تحقيقها "لا صلة له بالتحقيق الجاري من جانب شرطة إسيكس".



وألقت الشرطة الفيتنامية القبض على ما لا يقل عن عشرة من المشتبه بهم بعد شن حملة صارمة على عمليات تهريب البشر، تم إطلاقها في أعقاب وفاة المهاجرين التسعة والثلاثين.



ويتم تهريب المئات من المواطنين الفيتناميين إلى بريطانيا كل عام، وفقا لجمعية "إيكبات" الخيرية.