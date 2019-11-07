لست وحدك الآن

الخميس 7 نوفمبر 2019، يؤرخ لقصة جديدة سنحكي عنها لسنوات وسنوات، قصة عائلة نجحت دوما بكل أفرادها أن تلعب دور البطولة كلما حلت سيرتها.



لامس كل واحد منا بموته، ربما كان هذا حظه ونصيبه من هذه الحياة، فهو لم يكن الأكثر سعادة في هذا الكون. فكل من اقترب منه وأحبه تركه ورحل، وانتظره في مكان آخر، ولا يحول بينهما سوى الجسد.



أبناء الموت، تنتقل أرواحهم قبل موتهم بزمن.



الجسد هو الوسيلة التي تبقينا هنا. ولكنه أحيانا يكون القيد، صراع يدور بينه والروح، حينما يحدث، تكون مخير بين مصيرين، السجن والموت. والأخير هو الخيار الأفضل لمن يخوض تلك المعركة. أما الأول فهو عذاب دائم حتى الوصول للثاني.



رحل هيثم أحمد زكي وألقى بظلاله على كل شيء، وتحول إلى حالة عامة من التعاطف مع هذا الولد الذي ظل يشعر بالوحدة والغربة، حتى استولى هذا الشيء على روحه فلم تحتمل.



غريب أمر الموت، لا يمكن توقعه أبدا، نظن أنه أقرب للمريض والكبير، ولكن الحقيقة أنه يقطف أيضا زهرة الشباب، ويحب جدا جدا الغرباء، تلك النسمات التي تمر من حولنا في كل مكان ولا نشعر بها، الذين لا يثقلون علينا بما في قلوبهم، ويتحملون الإرث والنتيجة وحدهم.. وحدهم دائما حتى النهاية.



لم يكتف هيثم أحمد زكي بما شعر به الجميع كونه عاش وحيدا ومات كذلك، بل أيضًا، بعد الموت غريبا، شيعه غرباء، ولكن العزاء أن الأقربين ينتظرونه في دار البقاء.



كان حديثه في كل مكان يستضاف فيه عن أبيه وأسرته و شوقه لهم، وعن وحدته، الآن لم يعد وحيدا.



أفجعتنا حكايته، لأننا نخشى نفس المصير. فقدان الجميع على عين حياتنا، ثم الانتظار، والانتظار، والانتظار. جميعنا في قرارة أنفسنا فكرنا في تلك النهاية ولم نحبها، ننفر منها. ولكننا لا نقوى على شيء إن كان هذا هو المصير.



حينما نرغب في شيء، نستعجل قدومه، وبين هذا وذاك، نتحرق شوقا، ربما هو كان محظوظا، لأن ما تمناه لم يطل كثيرا، وما أحزنه لن يذهب معه، وقصته لن تنته برحيل جسده.