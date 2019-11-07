الجمعة 08 نوفمبر 2019 الموافق 11 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

فن

لست وحدك الآن

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:23 م
جريدة الدستور
وائل خورشيد
طباعة
الخميس 7 نوفمبر 2019، يؤرخ لقصة جديدة سنحكي عنها لسنوات وسنوات، قصة عائلة نجحت دوما بكل أفرادها أن تلعب دور البطولة كلما حلت سيرتها.

لامس كل واحد منا بموته، ربما كان هذا حظه ونصيبه من هذه الحياة، فهو لم يكن الأكثر سعادة في هذا الكون. فكل من اقترب منه وأحبه تركه ورحل، وانتظره في مكان آخر، ولا يحول بينهما سوى الجسد.

أبناء الموت، تنتقل أرواحهم قبل موتهم بزمن.

الجسد هو الوسيلة التي تبقينا هنا. ولكنه أحيانا يكون القيد، صراع يدور بينه والروح، حينما يحدث، تكون مخير بين مصيرين، السجن والموت. والأخير هو الخيار الأفضل لمن يخوض تلك المعركة. أما الأول فهو عذاب دائم حتى الوصول للثاني.

رحل هيثم أحمد زكي وألقى بظلاله على كل شيء، وتحول إلى حالة عامة من التعاطف مع هذا الولد الذي ظل يشعر بالوحدة والغربة، حتى استولى هذا الشيء على روحه فلم تحتمل.

غريب أمر الموت، لا يمكن توقعه أبدا، نظن أنه أقرب للمريض والكبير، ولكن الحقيقة أنه يقطف أيضا زهرة الشباب، ويحب جدا جدا الغرباء، تلك النسمات التي تمر من حولنا في كل مكان ولا نشعر بها، الذين لا يثقلون علينا بما في قلوبهم، ويتحملون الإرث والنتيجة وحدهم.. وحدهم دائما حتى النهاية.

لم يكتف هيثم أحمد زكي بما شعر به الجميع كونه عاش وحيدا ومات كذلك، بل أيضًا، بعد الموت غريبا، شيعه غرباء، ولكن العزاء أن الأقربين ينتظرونه في دار البقاء.

كان حديثه في كل مكان يستضاف فيه عن أبيه وأسرته و شوقه لهم، وعن وحدته، الآن لم يعد وحيدا.

أفجعتنا حكايته، لأننا نخشى نفس المصير. فقدان الجميع على عين حياتنا، ثم الانتظار، والانتظار، والانتظار. جميعنا في قرارة أنفسنا فكرنا في تلك النهاية ولم نحبها، ننفر منها. ولكننا لا نقوى على شيء إن كان هذا هو المصير.

حينما نرغب في شيء، نستعجل قدومه، وبين هذا وذاك، نتحرق شوقا، ربما هو كان محظوظا، لأن ما تمناه لم يطل كثيرا، وما أحزنه لن يذهب معه، وقصته لن تنته برحيل جسده.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

النيابة تكشف عن مفاجأة فى وفاة هيثم أحمد زكى

منذ ساعة و نصف

أشرف زكي يوضح تفاصيل نقل جثمان هيثم أحمد زكي من المشرحة للمقابر

منذ حوالي 6 ساعات

بعد رحيله.. أول صورة لوالد الفنان أكرم حسني

منذ حوالي 4 ساعات

بعد "خناقة القمة".. اتحاد السلة يصدر عقوبات مغلظة على الأهلي والزمالك

الصور

image description

صور جنازة هيثم أحمد زكى

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

image description

صور حفل أنغام فى دار الأوبرا

image description

تشييع جثمان مدرب الأسود محمد الحلو

image description

نجوم السيرك يشيعون جنازة "محمد الحلو" من السيدة نفيسة

الأكثر قراءة

أشرف زكي يوضح تفاصيل نقل جثمان هيثم أحمد زكي من المشرحة للمقابر

النيابة تكشف عن مفاجأة فى وفاة هيثم أحمد زكى

آخر مكالمة لهيثم أحمد زكي قبل رحيله.. فيديو

تامر مرسي يعلن تعاقده مع أحمد السقا

أيام زمان

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات من الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

أشهر 3 أغنيات كتبها الشعراء في السجون.. «صواريخ نجم وفؤاد حداد»

المُبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي الوحدة و"ابن الفنان"؟

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

نجم الساعة

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات من الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

الصحة

علاج منزلي يخلصك من أعراض الجيوب الأنفية خلال 3 دقائق

5 خطوات لأفضل نظام غذائي للتخلص من الحموضة

احذر.. حبوب منع الحمل تزيد نسب الإصابة بمرض القلب

فيتامين "د" يحارب خلايا السرطان ويزيد من مناعة الجسم

الرئيس نيوز

خاص| مكى وعز فى بطولات مسرحية بالسعودية

"الجيزة": إغلاق شارع الهرم في الاتجاهين 3 أيام

"رسايل العشاق".. دعوة للحب على المسرح الكوميدى

الجهاز المركزي: 194.6 ألف طالب ينعشون "بيزنس" الجامعات الخاصة

منوعات

ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية إلى 39

"تايم سبورت" تعرض أهداف عمار حمدي قبل انطلاق أمم أفريقيا

"تايم سبورت" تعرض أهداف صلاح محسن قبل انطلاق أمم أفريقيا

بريطاني عمره 82 عاما يقطع مليون ميل على دراجته

كشكول

بالصور.. طلاب جامعة القاهرة تشاهد مسرحية "المتفائل" لسامح حسين

جامعة جنوب الوادي تنظم مؤتمرا أدبيا الاثنين المقبل

جامعة المنيا تتوج بلقب البطولة العربية لخماسي كرة القدم بـ"جنوب الوادي"

صيدلانية تكشف الأثار الخطيرة لتناول المسكنات

إسلام سياسي

10 مليون دولار مكافأة مقابل معلومات عن قياديين بااقاعدة

مفتي اوكرانيا: الطرق الصوفية كان لها الفضل في توحد الشعوب الاسلامية

منشق يكشف أسرار تجنيس قادة الإخوان

تركيا تعلن اعتقال 17 أجنبيا للاشتباه بتورطهم مع "داعش"

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «2-2»
مدحت بشاى
«ساطع» وسيرته التى ستبقى ساطعة
جمال طه
الحراك العراقى وهزيمة قاسم سليمانى
ماجد حبته
سد النهضة.. جولة الحسم
المزيد

الثقافة

عدد خاص من مجلة "الفيلم" عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أول تعليق من ابنة نجيب محفوظ على أحمد مراد

"الشارقة للكتاب" يدخل موسوعة جينيس بحفل توقيع لـ"1502" كاتب

"لا تناسب العصر".. القصة الكاملة لانتقاد أحمد مراد لروايات نجيب محفوظ

صفحتنا ع الفيس بوك