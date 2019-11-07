زوج والدة هيثم أحمد زكي: خبر وفاته صدمة.. وحسبته شائعة سخيفة

أعرب عز الدين بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، والدة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، عن صدمته الشديدة وعدم تصديقه حتى الآن لخبر وفاة هيثم.



وقال بركات في مداخلة هاتفية، لبرنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي، عبر "نجوم إف إم": "الخبر تلقيته من أحد أصدقائي في لندن كلموني وبيقولوا لي نريد التأكد من خبر وفاة هيثم، قلت لهم بالتأكيد إشاعة سخيفة، واستيقظت وكانت الساعة الثانية فجرًا بتوقيت لندن وكنت قلقان، وحاولت التواصل معه لكن لم يكن هناك رد على موبايله، وكانت حوالي الساعة الرابعة عصرًا في مصر، ولا أعرف أحد آخر للتواصل معه".



وأضاف: "توصلت بعد محاولات وأرسلت رسالة لنيللي ونورا وبوسي، وطلبت منهم المساعدة وأرسلوا لي رقم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وعلمت أن الخبر حقيقي بالفعل وأنهم في المدافن وهي مأساة بكل المقاييس وصاعقة".

