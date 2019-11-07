ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية إلى 39

أعلنت مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض الأمريكية اليوم الخميس ارتفاع عدد ضحايا مرض غامض يصيب الرئة ناجم عن استخدام السجائر الإلكترونية، إلى 39 شخصا فى الولايات المتحدة.



وقالت المراكز إن هناك 2051 حالة إصابة بهذا المرض الغامض حاليا فى الولايات المتحدة، بزيادة 200 حالة عما كانت عليه قبل أكثر من أسبوع.



وتأكدت هذه الوفيات الـ 39 فى 24 ولاية أمريكية، بمتوسط أعمار بلغ 53 عاما وانحصرت أعمارهم بين سن 17 و75 عاما.



وأشارت المعلومات التي تم الحصول عليها إلى أن معظم المرضى هم من"الشباب والذكور البيض" ويبلغ متوسط أعمارهم 24 عاما.