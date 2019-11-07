مصدر أمني عراقي: انفجار "رمانة صوتية" بوسط بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الخميس، بانفجار "رمانة صوتية" في شارع السعودن وسط بغداد.



وقال المصدر، إن "رمانة صوتية انفجرت، مساء اليوم، في شارع السعدون وسط العاصمة بغداد" حسبما أفادت السومرية نيوز.



وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "مجهولين هم من قاموا برمي الرمانة في المكان المذكور".