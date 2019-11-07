سياسي فلسطيني: ثورة 30 يونيو قضت على أحلام تركيا وقطر

قال رمضان أبو جزر، المحلل السياسي الفلسطيني، إن النظامين في قطر وتركيا توهما عندما تولت جماعة الإخوان الإرهابية حكم مصر عام 2012، أنهما نجحا في السيطرة على الأمة العربية، فأثارا الفوضى ونشرا ميليشياتهما وتحدثا عن تقاسم الكعكة.



وأضاف "أبو جزر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " العرب في أسبوع"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن تركيا وقطر أشركا إيران والولايات المتحدة الأمريكية أثناء حكم الرئيس السابق لها "أوباما" من أجل إدارة الشرق الأوسط بطرق غير شرعية، وكان الإخوان على استعداد لتوقيع هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل بواسطة تركيا وقطر.



وأوضح أن تركيا تُعد أداة تنفيذية لميليشيات صغيرة في الوطن العربي في ليبيا وفلسطين والعراق وسوريا، ولكن كل ذلك فشل بعد ثورة 30 يونيو في مصر.



وأشار المحلل السياسي الفلسطيني، إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو في مصر عادت القوى العربية من جديد وأصبح هناك نسيج عربي مصري قوي يُشكل دول عربية محورية مؤثرة إقليميًا ودوليًا، موضحًا أنه لا حل للقضية الفلسطينية دون البعد العربي، بعيدًا عن قطر وتركيا.





