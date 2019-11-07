أمريكا تفرض عقوبات على 3 مسئولين من نيكاراجوا بسبب انتهاكات وفساد

فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس، عقوبات على ثلاثة مسؤولين حكوميين في نيكاراجوا في محاولة للضغط على الرئيس دانييل أورتيجا على خلفية ما تعتبره انتهاكات لحقوق الإنسان وانعدام الديمقراطية في البلاد.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن نائب مدير الشرطة رامون أنطونيو أبيان ميدال، ورئيس المجلس الانتخابي لومبيرتو إجناسيو كامبل هوكر، ومسؤول الضمان الاجتماعي البارز روبرتو خوسيه لوبيز جوميز "كان لهم دور في توجيه الكيانات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان وتزوير الانتخابات والفساد".



وسيتم تجميد ممتلكاتهم في الولايات المتحدة، ويحظر على مواطني الولايات المتحدة التعامل معهم تجاريا.

وفرضت واشنطن بالفعل عقوبات على عدد من مسؤولي نيكاراجوا.



وقال نائب وزير الخزانة جاستين موزينيتش: "نحن نستهدف أعضاء بنظام أورتيجا الذين تورطوا في انتهاكات حقوقية وفساد".



وأضاف: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب نيكاراجوا في دعواتهم للعودة إلى الديمقراطية، بما في ذلك من خلال انتخابات مبكرة وحرة ونزيهة".