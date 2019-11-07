ماذا قال عمرو دياب في الكواليس قبل انطلاق حفله بالرياض (فيديو)

أجرى الإعلامي عمرو أديب، حوارًا قصيرًا مع الهضبة عمرو دياب، قبل صعوده إلى المسرح لإحياء حفل اليوم، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض للترفيه، والذي يشاركه فيه المطرب العالمي فرينش مونتانا.



وقال دياب، وهو يستعد للظهور على المسرح، إنه دائمًا لديه قلق من الجمهور، ويحاول أن يركز ويفكر ويكون هادئًا، مشيرًا إلى أنه ليس لديه قالب محدد لشكل ظهوره، مضيفًا: "كل مرة عندي حاجة ارتجالية، كل مرة أدخل بشكل معين".



وعن غنائه قبل دخول الحفل، قال إن الفكرة بدأت منذ كان في شارع الهرم، بسبب تأخره على الحفل، فأعطوه مايك وهو في الطريق فغنى.



ووجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، كما وجه رسالة لجمهور الرياض، قائلًا: "حبيت جمهور الرياض، وسعيد باستقبالهم، ويارب أكون عند حسن ظنهم، وأقدم لهم أغاني جديدة".

