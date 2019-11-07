"تايم سبورت" تعرض أهداف عمار حمدي قبل انطلاق أمم أفريقيا

نشرت قناة "تايم سبورت" فيديو لأهداف لاعب المنتخب الأولمبي عمار حمدي قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، التي تبدأ منافساتها بمباراة منتخب مصر ومالي في السابعة مساء غدا الجمعة.





وبدأ منتخب مصر استعداداته للبطولة ببرنامج مميز ومعسكر مفتوح في القاهرة لمدة 3 أيام ثم أخر مغلق لمدة 6 أيام في العين السخنة.





وأعلن شوقى غريب القائمة النهائية للبطولة وتضم 21 لاعبا بواقع 18 لاعبا و3 حراس.





ويتدرب منتخب الفراعنة على استادي القاهرة وبتروسبورت استعدادا لخوض البطولة الإفريقية.



