"قسد" تعتقل قائد خلية تركية خطط لاغتيال قادة أكراد

ألقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، القبض على "إسماعيل زعيم"، قائد خلية نائمة تابعة لتركيا كانت تخطط لاغتيال كبار قادة "قسد".



وأوضح المركز الإعلامي لقسد في بيان مساء أمس، أنه تم اعتقال إسماعيل زعيم، وهو شقيق قائد آخر في قوات ما يعرف بـ"الجيش الوطني التركي" التابعة لأنقرة شوهد في شريط فيديو وهو يشوه جثة إحدى مقاتلات وحدات المرأة التابعة لقسد وذلك وفق موقع "روداو" الكردي.



وأوضح البيان أن الجيش التركي وعملائه نشطوا خلاياهم النائمة في شمال وشرق سوريا، لنشر الفوضى وعدم الاستقرار بالتوازي مع الهجوم التركي على شمالي سوريا وبعد مراقبة لهذه الخلايا تبين أنها كانت تستعد لهجمات اغتيال كبار قادة قسد وتم القبض على "إسماعيل" زعيم الخلية.



وأكد بيان سوريا الديمقراطية أن إسماعيل زعيم سبق أن ظهر في فيديو مع ملثمين وأمامهم ثلاثة أشخاص عليهم لباس برتقالي اللون لإعدامهم وأطلق عليهم النار من مسدسه متوعدا من أسماهم "الصليبيين والرافضة".