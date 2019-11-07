أشرف زكي: السقا وعمر متولي هما من توليا دفن هيثم أحمد زكي

قال الفنان أشرف زكي، إن عددا كبيرا من نجوم الفن والكرة والرياضة والإعلام والجماهير العادية شاركوا في تشييع جثمان الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "الفنان أحمد السقا، رغم كل مشاغله إلا أنه حرص على التواجد وقام بنفسه بإنزال جثمان هيثم أحمد زكي للقبر هو والفنان عمر متولي".



وتابع: "لم يتخلف أحد من النجوم عن جنازة هيثم أحمد زكي، فكلهم كانوا متواجدين، حتى الفنان الكبير رشوان توفيق رغم كبر سنة إلا أنه كان من أوائل الحاضرين، فالخبر كان صدمة كبيرة لكل النجوم".

