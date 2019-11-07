أشرف زكي يوضح تفاصيل نقل جثمان هيثم أحمد زكي من المشرحة للمقابر

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، والذي رحل اليوم بشكل مفاجئ عن عمر يناهز الـ 35 عامًا.



وقال أشرف زكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "خطيبة هيثم زكي، كانت تهاتفه وهو لا يرد عليها فقلقت عليه وذهبت إلى منزله في الكمبوند، ولجأت إلى الأمن والذي قام بإبلاغ الشرطة وبعدما حضرت الشرطة وجدوا أنه متوفي".



وأضاف: "لا بد من عرض الجثمان على الطب الشرعي، ونقلته الإسعاف الساعة السادسة صباحًا إلى هيئة الطب الشرعي في زينهم وقالوا إنهم لن يعملوا قبل الساعة الثامنة ونصف، وبدأوا في الإجراءات وقالوا إنه لا بد أن يستلمه شخص من صلة القرابة، وشقيقه في لندن وأولاد عمومته في الشرقية وكانت الساعة التاسعة ونصف، وتقدمنا بطلب للمحامي العام وكان مقدرًا للموقف حتى تسلم الجثمان، وبعد عدة إجراءات استلمنا الجثمان وبعد نصف ساعة كانت الجنازة في المسجد".



وأكد أن المسجد كان ممتلئ بالجمهورالعادي لم يكن هناك مكان لقدم وبعد الجنازة توجهنا إلى مقابر الفنان أحمد زكي، موجها التحية لمديرية أمن الجيزة، والمرور بسبب ما قدموه لنا من مجهود مشرف ووصلنا للمقابر وسط حشد كبير جدا من المشاركن.

