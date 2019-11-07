بريطاني عمره 82 عاما يقطع مليون ميل على دراجته

أصبح روس مانتل البالغ من العمر 82 عاما أول بريطاني يقطع مليون ميل على دراجته بعد أن أضاف اليوم الخميس خمسة أميال إلى رصيده خلال توجهه إلى أحد المقاهي.



وظل مانتل، وهو موظف مدني متقاعد، يسجل عدد الأميال التي يقطعها منذ أول دراجة حصل عليها في 1952.



ودون مانتل بدقة كل مسافة قطعها متوجها إلى العمل وحين شارك في سباقات محلية أو عبر طرقا جبلية في أوروبا وأمريكا.



وقال مانتل "تخطي مليون ميل إنجاز بارز.. قد اقترب من مليوني ميل في عيد ميلادي المئة".



ورغم عدم معرفة عدد الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا قد قطعوا تلك المسافة إلا أن مانتل هو أول من سجل عدد الأميال التي قطعها بالدليل.



وقال "كنت أدون دائما. كنت أفكر دائما في ضرورة تسجيل كل شيء وحتى الحوادث التي واجهتها. كنت حريصا على ذلك دائما".



وتعرض مانتل أيضا لبعض الحوادث. وقال "أستطيع أن أتذكر بوضوح شديد ما وقع لي حين صدمتني سيارات وشاحنات وأصبت بارتجاج وأمضيت ثلاثة أيام في مستشفى في ساوثامبتون بعد حادث مع شاحنة".



وتأمل نيكولا مارشال مديرة الاتحاد البريطاني للدراجات أن تشجع تجربة مانتل المزيد من البريطانيين على ركوب دراجاتهم.



وقالت "نهدف لإضافة مليون شخص جديد إلى مستخدمي الدراجات. كثيرون يمتلكون دراجة يضعونها في المرآب لكنهم ربما لم يستخدموها منذ فترة طويلة. نأمل أن يكون سماع قصة روس الذي استخدم

الدراجة حتى بلغ 82 عاما حافزا للعودة لركوب الدراجات مجددا".