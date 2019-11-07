وزير النفط السوري يكشف تفاصيل انفجار بوحدة إنتاج بمصفاة بانياس

قال وزير النفط السوري اليوم الخميس، إن انفجارا وقع بوحدة إنتاج بمصفاة بانياس السورية قرب ساحل البحر المتوسط أثناء القيام بأعمال صيانة.



ونقل التلفزيون الرسمي عن الوزير علي غانم قوله "أثناء إجراء صيانة لإحدى وحدات الإنتاج في مصفاة بانياس حدث انفجار أدى إلى استشهاد العامل عماد حمزة وإصابة المهندس حسام حسن".



وذكر تقرير أذاعته قناة تلفزيون الإخبارية المملوكة للدولة في وقت سابق أن الانفجار حدث أثناء القيام بأعمال "لحام لأحد خزانات المصفاة".