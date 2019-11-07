الأحجار الكريمة أفضل علاج لصحة وجمال البشرة

تعد الأحجار الكريمة مفتاح صحة وجمال البشرة، حيث إنها تمنح البشرة مظهرًا نقيًا ونضرًا وملمسًا ناعمًا يشع شبابًا وحيوية.



وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن مستحضرات العناية بالبشرة تعتمد حاليًا على الأحجار الكريمة لفوائدها الجمالية الجمّة، حيث يعمل حجر اليشم على تنظيف مسام البشرة بشكل عميق ويساعد على تجددها وتقويتها.



وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الياقوت الأحمر يعمل على تنشيط الخلايا ويُعيد للبشرة حيويتها، ما يجعله مثاليًا للبشرة المتقدمة في العمر، في حين يعمل الياقوت الأزرق على تنشيط الخلايا وتعزيز عملية طرد السموم "الديتوكس".



ويساعد حجر القمر على تهدئة البشرة وإصلاحها وتخليصها من السموم، في حين يعمل الروز كوارتز على تحفيز عملية بناء الخلايا، وهو التأثير الذي يمتاز به الأونيكس أيضًا.



ويعمل الأماثيست على تنقية وتصفية البشرة وتثبيت بنيتها، في حين يُعيد الزمرد للبشرة شبابها وحيويتها.