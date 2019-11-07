فريدة الشوباشي: أردوغان يستخدم "الإرهابية" وسيرميها مثل القمامة

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الإخوان لديهم عداء متأصل ضد مصر وفكرة الوطن.



وأضافت "الشوباشي" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "EXTRA NEWS"، أن أرجوزات الإخوان يدافعون دائما عن الإرهابيين؛ حيث دأبوا على ارتكاب جرائم إرهابية وتزييف الحقائق.



وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن جميع شيوخ الإخوان الإرهابية يرفعون شعار "روح فجر نفسك"، مستنكرة: "هما بيخاطبوا أغبياء؟".



وأكدت أن أردوغان يستخدم أعضاء الإرهابية ثم يرميهم مثل القمامة؛ فلا مبدأ ولا إيمان بقضية والقصة كلها "فلوس".

