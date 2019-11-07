مساعدة نائب ترامب تدلي بشهادتها في قضية أوكرانيا

عقدت لجان بالكونجرس الأمريكي تباشر تحقيقا قد يفضي إلى مساءلة الرئيس دونالد ترامب أول اجتماع مع مستشارة مايك بنس نائب الرئيس اليوم الخميس لكن مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون لم يستجب لطلب الحضور.



وأدلت جنيفر وليامز مستشارة بنس لشؤون أوروبا وروسيا بشهادتها في جلسة مغلقة أمام أعضاء لجان الشؤون الخارجية والمخابرات والرقابة بمجلس النواب عقب تلقيها طلب استدعاء.



ويسعى النواب لمعرفة مدى معرفة بنس بمساعي ترامب وأعضاء من دائرته المقربة لحمل أوكرانيا على التحقيق مع جو بايدن نائب الرئيس السابق وابنه هانتر وكذلك التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية عام 2016.



واستدعي بولتون، الذي أقاله ترامب في سبتمبر، للمثول أمام اللجان اليوم الخميس لكنه تخلف عن الحضور وقال المحامي الخاص به إنه لن يدلي بشهادته طوعا.



ولم يرد مكتب بولتون ولا المحامي على طلب للتعليق.