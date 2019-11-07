هاني شاكر ناعيًا هيثم أحمد زكي: "اللهم ارحم فقيد الفن والشباب"

نعى نقيب الموسيقيين هاني شاكر، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "اللهم ارحم فقيد الفن والشباب هيثم أحمد زكي وادخله يارب فسيح جناتك وخفف عنه وطأة القبر وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان.".



وكانت إنجي سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، أبلغت الشرطة بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

