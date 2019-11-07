إصابة طالبين إثر إطلاق نار داخل مدرسة جنوب البرازيل

أصيب طالبان إثر وقوع إطلاق نار اليوم الخميس، داخل إحدى مدارس ولاية ميناس جيرايس جنوبي البرازيل.



وأوضحت شبكة (إيه. بي. سي. نيوز) الأمريكية اليوم، أن صبيًا يبلغ من العمر 17 عامًا أطلق النار على شخص وضرب آخر بآلة حادة فأصابهما.



وأوضحت الشبكة أن المصابين تم نقلهما إلى المستشفى، وذلك من دون التطرق للمزيد.