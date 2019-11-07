فريدة الشوباشي: 30 يونيو أثبتت أن مصر عظيمة وباقية
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:10 م
رباب الأهوانيطباعة
علقت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، على هاشتاج أطلقه المصريون لدعم المنتخب في بطولة إفريقيا للشباب تحت 23 عاما، قائلة: "إن المصريين جميعهم سيلبون النداء؛ لأنهم أثبتوا نجاحهم في كل تجربة فيها تحدٍ وفيها اختبار لقدرتهم على الاستضافة والحضارة".
وأضاف "الشوباشي" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية " EXTRA NEWS": "أنه في 30 يونيو، نزل إلى الشارع قرابة الـ 40 مليون مواطن، ولم تنكسر فاترينة واحدة"، متابعة: "اللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمى، وده غربال أد الدنيا".
وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن 30 يونيو تؤكد أن مصر عظيمة وباقية وتمثل حضنا للعرب جميعهم.
وأضاف "الشوباشي" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية " EXTRA NEWS": "أنه في 30 يونيو، نزل إلى الشارع قرابة الـ 40 مليون مواطن، ولم تنكسر فاترينة واحدة"، متابعة: "اللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمى، وده غربال أد الدنيا".
وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن 30 يونيو تؤكد أن مصر عظيمة وباقية وتمثل حضنا للعرب جميعهم.