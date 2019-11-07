فريدة الشوباشي: 30 يونيو أثبتت أن مصر عظيمة وباقية

علقت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، على هاشتاج أطلقه المصريون لدعم المنتخب في بطولة إفريقيا للشباب تحت 23 عاما، قائلة: "إن المصريين جميعهم سيلبون النداء؛ لأنهم أثبتوا نجاحهم في كل تجربة فيها تحدٍ وفيها اختبار لقدرتهم على الاستضافة والحضارة".



وأضاف "الشوباشي" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية " EXTRA NEWS": "أنه في 30 يونيو، نزل إلى الشارع قرابة الـ 40 مليون مواطن، ولم تنكسر فاترينة واحدة"، متابعة: "اللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمى، وده غربال أد الدنيا".



وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن 30 يونيو تؤكد أن مصر عظيمة وباقية وتمثل حضنا للعرب جميعهم.



