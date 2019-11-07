ناهد السباعي عن غياب أهل هيثم زكي عند استلام جثمانه: "خبر أوحش من إعلان وفاته"

علقت الفنانة ناهد السباعي، على تأخر جثمان الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، على موعد الجنازة بسبب عدم وجود أحد من أقاربه لاستلام جثمانه من مشرحة زينهم قائلة: "مفيش غلب أكتر من كده".



وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "خبر أوحش من خبر وفاته عاش وحيد ومات وحيد... جمهوره وصحابه هما أهله دلوقتي أرجوكم ادعوله كتير في أول يوم ليه في القبر النهاردة أهم ليلة".



وأضافت: "يا ريتك كنت حسيت بالحب وبالوجع اللي مصر كلها فيه وانت عايش بينا يا حبيبي.. وبجد شكرا أستاذ أشرف زكي علي كل جهوده وتعب لاستخراج تصاريح الدفن وكل حاجة... اللهم اغفر له وارحمه عافه واعف عنه".



ورحل الفنان هيثم أحمد زكي، عن عالمنا بشكل مفاجئ عن عمر يناهز الـ 35 عامًا، وكشفت التقارير الأولى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.



يذكر أن تشييع جنازة الفنان هيثم أحمد زكي، شارك فيه عدد من النجوم منهم الفنان أشرف زكي، المخرج سامح عبدالعزيز، وأحمد السعدني ومحمد لطفي، والمخرج كريم العدل، محمد أمام، محمد هنيدي، إلهام شاهين، أمير شاهين، هشام ماجد، باسم سمرة، عمر السعيد، لقاء الخميسي، زوجها محمد عبد المنصف، دلال عبدالعزيز، نهال عنبر، ماجدة زكي، زينة، بوسي شلبي، فيفي عبده، محمد شاهين، منى عبدالغني، محمد فراج، طارق عبدالعزيز، آيتن عامر، بسمة، دينا الرشبيني، والمخرج علي بدرخان والمخرج عماد البهات، والإعلامي أحمد شوبير.

