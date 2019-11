ناهد السباعي عن غياب أهل هيثم زكي عند استلام جثمانه: "خبر أوحش من إعلان وفاته"

View this post on Instagram

اتاخرت الجنازة عشان مفيش حد من اهلة موجود يستلمة مفيش غلب اكتر من كده. خبر اوحش من خبر وفاته عاش وحيد و مات وحيد ...جمهورة و صحابة هما اهلة دلوقتي ارجوكم ادعولة كتير ف اول يوم ليه ف القبر النهاردة اهم ليلة ... ياريتك كنت حسيت بالحب و بالوجع الي مصر كلها فيه و انت عايش بينا يا حبيبي. و بجد شكرا استاذ اشرف ذكي علي كل جهوده وتعبه لاستخراج تصاريح الدفن وكل حاجة... الهم اغفر له و ارحمه عافه و اعف عنه