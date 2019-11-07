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عالم

استجواب رئيس وزراء لبنان السابق بشأن سبل إنفاق 11 مليار دولار

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:06 م
رئيس الوزراء السابق
رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة
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استجوب النائب العام المالي في لبنان رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة اليوم الخميس بشأن سبل إنفاق 11 مليار دولار خلال رئاسته للوزراء.

وأصدر مكتب السنيورة بيانا ذكر فيه أن المبلغ بأكمله صرف في قنوات مشروعة.

وهذه هي أول واقعة يجري فيها استدعاء رئيس وزراء سابق في لبنان لاستجواب من هذا النوع، وتأتي عقب احتجاجات ضد النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد على نطاق واسع.

ويقول معارضو السنيورة، الذي تولى رئاسة الوزراء في الفترة بين عامي 2005 و2008 وشغل أيضا منصب وزير المالية لفترتين، إنه لا توجد وثائق لمبلغ 11 مليار دولار من أموال الدولة صرفت خلال تلك الفترة.

لكن مكتب السنيورة قال في بيان إن رئيس الوزراء السابق شرح للنائب العام المالي كيف تم صرف الأموال وأنها أنفقت لتلبية احتياجات الدولة.

وذكر شاهد أن عشرات من المحتجين تجمعوا خارج منزل السنيورة في بيروت وخارج مكتبه في مدينة صيدا بالجنوب وهم يرددون الأغاني ويلوحون بعلم البلاد.

وقال محتج في صيدا يدعى ماجد إن "مسرحية الاكتفاء باستدعائه غير كافية. نحن نريد الأموال، نريد أموال أطفالنا ولن نترك الشارع حتى نستردها".
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