بوركينافاسو تعلن الحداد لثلاثة أيام بعد اعتداء أوقع 38 قتيلًا

أعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام الخميس في بوركينا فاسو بعد كمين الأربعاء، الذي استهدف قافلة شركة مناجم كندية واوقع 38 قتيلا، في اعتداء "ارهابي" هو الأكبر من نوعه في البلاد.



وقال رئيس البلاد روك مارك كريستيان كابوري في رسالة عبر التلفزيون "أعلن بداية من الثامن من نوفمبر حدادا وطنيا لمدة 72 ساعة".



وأوضح أن "الحصيلة الموقتة بلغت 38 قتيلا"، وأنه تم نقل الجرحى الى مستشفى فادا نغورما المدينة الكبيرة في شرق البلاد وإلى العاصمة واغادوغو.



وكان حاكم المنطقة الشرقية العقيد سيدو سانو أعلن مساء الأربعاء حصيلة من 37 قتيلا و60 جريحا.



وجميع الضحايا من بوركينا فاسو، بحسب مصدر أمني.



وندد الرئيس بـ"أعمال دنيئة تهدف الى بث البلبلة بين شعبنا وزعزعة ديمقراطيتنا".



والاعتداء الذي نفذه مسلحون مجهولون صباح الأربعاء استهدف قافلة من خمس عربات تنقل عمالا في منجم ذهب في بونغو تستغله شركة سيمافو الكندية.